Das Wetter in Bayern: Sonne und einzelne Schauer bei 6 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Vormittag im Norden und Osten noch vereinzelte Schauer, sonst trocken. Im Süden auch länger sonnig. Höchsttemperaturen zwischen 6 und 12 Grad. In der Nacht trocken, später stellenweise Nebel. Tiefstwerte um 0 Grad. Morgen recht sonnig und bis zu 17 Grad warm, zur Wochenmitte wieder mehr Wolken mit vereinzelten Schauern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2024 06:00 Uhr