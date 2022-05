Das Wetter in Bayern: Sonne und einige Wolken, Höchstwerte 23 bis 29 Grad

Russland bombardiert verstärkt Ziele mit Raketen

Kiew: Weil der Vormarsch der Bodentruppen in der Ukraine stockt, setzt das russische Militär jetzt offenbar verstärkt Raketen ein. So beklagt heute früh der Bürgermeister von Lwiw im äußersten Westen des Landes einen ständigen Beschuss seiner Stadt. Sadowyj sagte, in Lwiw gebe es viele internationale Organisationen, die dadurch verunsichert werden sollen. Die Bürger hätten praktisch die ganze Nacht in Luftschutzbunkern verbracht. Auch auf andere Ziele wurden Raketen geschossen. So ist im Osten des Landes eine Gipsfabrik des deutschen Unternehmens Knauf bombardiert worden. Derweil zeigt sich Russland entschlossen, Teile der Ukraine zügig an sich zu binden. Vize-Regierungschef Chusnullin hat jetzt das Gebiet um die Hafenstadt Cherson inspiziert, wo schon vor rund zwei Wochen der Rubel als offizielles Zahlungsmittel eingeführt worden ist. Er versprach der Region einen - so wörtlich - würdigen Platz in der russischen Familie.

