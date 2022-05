Das Wetter in Bayern: Sonne und einige Wolken, Höchstwerte 23 bis 29 Grad

Nachrichtenarchiv - 18.05.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Sonnig, im Norden anfangs einige Wolkenfelder; zum Nachmittag hin vereinzelte Quellwolken. Höchstwerte 23 bis 29 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 11 Grad. - Die weiteren Aussichten: In den kommenden Tagen unverändert, spätnachmittags und abends örtlich Schauer und Gewitter. Höchstwerte 25 bis 31 Grad, am Samstag 20 bis 25 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2022 11:00 Uhr