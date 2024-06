Das Wetter in Bayern: Sonne und einige Wolken, Höchstwerte 22 bis 27 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonnig mit wenigen Wolken. Mitunter lebhafter Wind, vor allem im Alpenvorland. Höchstwerte 22 bis 27 Grad. In der Nacht klar, Tiefstwerte um 14 Grad. Morgen oft sonnig, ab Nachmittag kann es an den Alpen Schauer oder Gewitter geben. Am Mittwoch und Donnerstag unbeständig mit Sonne, Wolken sowie Schauern und Gewittern. Höchstwerte 22 bis 29 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.06.2024 10:00 Uhr