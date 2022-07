Nachrichtenarchiv - 16.07.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag viel Sonne, gebietsweise einige Wolken und lebhafter Wind. Höchstwerte 21 bis 27 Grad. Die Nacht wird sternenklar. Es kühlt ab Werte um 11 Grad. Bis Dienstag scheint weiter meist die Sonne. Höchstwerte morgen 24 bis 29, am Dienstag bis 38 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.07.2022 14:00 Uhr