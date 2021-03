Das Wetter in Bayern: Sonne, Schnee und Regen bei 1 bis 6 Grad

Nachrichtenarchiv - 05.03.2021 16:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag in Nordbayern Sonne und Wolken, im Süden stark bewölkt und gebietsweise Schnee oder Regen. Höchstwerte 1 bis 6 Grad. Kommende Nacht zunehmend klar, Abkühlung auf -1 bis -8 Grad. Die Aussichten bis Montag: Viel Sonnenschein bei Höchstwerten von 4 bis 10 Grad, in den Nächten örtlich noch Frost bis minus 8 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.03.2021 16:15 Uhr