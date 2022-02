Das Wetter in Bayern: Sonne, Schnee und Regen, 2 bis 8 Grad

Nachrichtenarchiv - 07.02.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Teils freundlich, teils bewölkt mit Schnee- oder Regenschauern. Weiter sehr windig, im Süden stürmische Böen. Die Höchstwerte liegen bei 2 bis 8 Grad. In der Nacht in den Bergen letzte Schauer bei Tiefstwerten um -1 Grad. In den nächsten Tagen wird es südlich der Donau sonnig, im Norden bewölkt aber trocken. Höchstwerte morgen 4 bis 8, danach 8 bis 12 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.02.2022 06:00 Uhr