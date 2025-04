Das Wetter in Bayern: Sonne mit einigen Wolken, 20 bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag sonnig bis leicht bewölkt, sehr vereinzelt auch Schauer. Höchstwerte 20 bis 26 Grad. In der Nacht trocken, stellenweise Nebel bei 12 bis 3 Grad. Die Aussichten bis Freitag: weiterhin überwiegend sonnig mit einigen Wolken und noch etwas wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2025 15:00 Uhr