Das Wetter in Bayern: Sonne, gebietsweise Gewitter bei 28 bis 32 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist sonnig, im Westen und an den Alpen auch Wolken, örtlich kräftige Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schwerem Gewitter im Großraum Nürnberg. Höchstwerte 28 bis 32 Grad. In der Nacht teils klar, teils bewölkt, gebietsweise gewittriger Regen. Tiefstwerte 19 bis 15 Grad. In den nächsten Tagen wechselnd bewölkt mit teils gewittrigen Regenfällen bei 21 und 27 Grad, am Mittwoch kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.07.2024 15:00 Uhr