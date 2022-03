Das Wetter in Bayern: Sonne bei maximal 5 bis 9 Grad

Russische Angriffe auf Ukraine gehen weiter - Militärkonvoi vor Kiew

Kiew: Die russischen Truppen in der Ukraine haben ihren Vormarsch auf die Hauptstadt und die zweitgrößte Stadt des Landes, Charkiw, in der Nacht offenbar fortgesetzt. Auf US-Satellitenbilder ist ein mehr als 60 Kilometer langer russischer Militärkonvoi aus Panzern und anderen Fahrzeugen zu sehen, der auf Kiew zurollt. In Charkiw sollen Umspannwerke gesprengt worden sein - was zu Problemen bei der Wasser- und Stromversorgung führt. Bei einem Angriff in der Region Sumy im Nordosten der Ukraine soll es große Verlusten auf beiden Seiten gegeben haben. Russische Artillerie habe dort eine Militäreinheit getroffen. Die südliche Hafenstadt Mariupol soll inzwischen wieder unter Kontrolle der ukrainischen Armee sein. All diese Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2022 07:00 Uhr