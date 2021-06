Nachrichtenarchiv - 19.06.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute wird es wieder sehr sonnig, Am Abend in den Bergen lokale Gewitter. Die Temperaturen steigen auf 27 bis 31 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und Montag schwül und heiß mit Schauern und Gewittern bei 25 bis 33 Grad. Am Dienstag dann viele Schauer und etwas kühler bei 24 bis 27 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2021 06:00 Uhr