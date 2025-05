Das Wetter in Bayern: Sonne, an den Alpen später Regen. Maximal 19 Grad.

Das Wetter in Bayern: Es ist meist sonnig, später kann es am oberbayerischen Alpenrand Schauer geben. Am Nachmittag ziehen Wolken auf. Die Temperaturen erreichen 14 bis 19 Grad. In der Nacht wird es regnerisch, bei Temperaturen zwischen 12 und 4 Grad. Morgen bleibt es in weiten Teilen Bayerns bewölkt und regnerisch. Am Montag örtlich gewittriger Regen. Am Dienstag meist trocken, aber recht windig. Höchstwerte 13 bis 21 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.05.2025 11:30 Uhr