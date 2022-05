Das Wetter in Bayern: Sonne, an den Alpen einzelne Schauer

Nachrichtenarchiv - 14.05.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute scheint oft die Sonne, meist bleibt es trocken, in Alpennähe teils bewölkt und direkt an den Alpen einzelne Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 20 bis 26 Grad. In der Nacht Abkühlung auf 12 bis 5 Grad. Morgen Sonnenschein von früh bis spät. Am Montag auch erst noch längerer Sonnenschein, im Laufe des Nachmittags kommen von Westen Gewitter. Am Dienstagvormittag ist im Osten Regen möglich, sonst Sonne und Wolken. Tageshöchstwerte 22 bis 28 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2022 06:00 Uhr