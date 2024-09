Das Wetter in Bayern: Sonne, 20 bis 25 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Vormittag gebietsweise noch neblig. Ansonsten viel Sonne bei 20 bis 25 Grad. In der Nacht teils leicht bewölkt bei Tiefstwerten um 11 Grad. Die Aussichten: Morgen zunächst noch freundlich, von Westen her Schauer und Gewitter möglich, bei maximal 23 Grad. Dienstag und Mittwoch teils sonnig, teils regnerisch und etwas kühler.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.09.2024 10:30 Uhr