Das Wetter in Bayern: Sommerlich bei 25 bis 31 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist sonnig bei 25 bis 31 Grad, in Franken und der Oberpfalz tagsüber ab und zu recht windig. In der Nacht meist klar bei Tiefstwerten von 16 bis 10 Grad. Die Aussichten bis Samstag Weiterhin sonnig und sommerlich bei Höchstwerten von 22 bis 31 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2025 06:00 Uhr