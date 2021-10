Nachrichtenarchiv - 21.10.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Für die Hochlagen des Bayerischen Waldes gilt eine Orkan-Warnung des Deutschen Wetterdienstes. Auch im Rest des Freistaats sehr windig und vereinzelt Regen. 11 bis 16 Grad. In der Nacht gebietsweise Schauer. Tiefstwerte um 5 Grad. In den nächsten Tagen weitgehend trocken und dabei zeitweise freundlich. 8 bis 13 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.10.2021 15:00 Uhr