Das Wetter in Bayern: Sehr sonnig und trocken, bei 17 bis 24 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute erneut viel Sonnenschein, nur Teilen Schwabens ein paar tief hängende Wolken. Höchstwerte 17 bis 24 Grad, in der Nacht Abkühlung auf 10 bis 0 Grad und stellenweise Bodenfrost. Das sonnige und trockene Wetter hält bis Freitag an, vereinzelt sind in den Alpen lokale Schauer und Gewitter möglich. Höchstwerte morgen 18 bis 25 Grad, ab Donnerstag etwas kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2025 09:00 Uhr