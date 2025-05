Das Wetter in Bayern: Sehr sonnig und trocken, bei 17 bis 24 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute erneut viel Sonnenschein, nur im Allgäu gibt es ein paar tief hängende Wolken. Höchstwerte 17 bis 24 Grad, in der Nacht Abkühlung auf 10 bis 1 Grad. Das sonnige und trockene Wetter hält bis Freitag an, vereinzelt sind in den Alpen lokale Schauer und Gewitter möglich. Höchstwerte morgen 18 bis 25 Grad, ab Donnerstag etwas kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2025 06:00 Uhr