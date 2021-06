Nachrichtenarchiv - 15.06.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: sonnig, von Norden her gelegentlich Wolkenfelder, 26 bis 30 Grad. Nachts klar oder leicht bewölkt, Tiefstwerte um 14 Grad. Auch in den kommenden Tagen viel Sonnenschein und noch wärmer. Morgen 26 bis 32 Grad, ab Donnerstag 28 bis 35 Grad. Ab Freitagnachmittag Wärmegewitter möglich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2021 07:00 Uhr