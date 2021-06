Das Wetter in Bayern: schwülwarm, in den Bergen Platzregen und Gewitter

Nachrichtenarchiv - 10.06.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Recht sonnig und schwülwarm bei 21 bis 26 Grad, im Laufe des Vormittags vor allem im Gebirge dunkle Quellwolken, Platzregen und Gewitter. Die weiteren Aussichten: Morgen viel Sonne, südlich der Donau einzelne Schauer. Am Samstag in Franken kurze Schauer, sonst sonnig. Am Sonntag bayernweit sonnig und trocken, aber etwas kühler.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2021 06:00 Uhr