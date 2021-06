Das Wetter in Bayern: Schwere Gewitter im südlichen Alpenvorland

Nachrichtenarchiv - 24.06.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt, von Westen her teils kräftige Gewitter, lokal mit Hagel, Platzregen und Sturmböen. Es gilt eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes für das südliche Alpenvorland.- In der Nacht örtlich weiter kräftige Gewitter, bei 15 bis 11 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen unverändert bei 18 bis 22 Grad. Am Wochenende freundlich und meist trocken bei 22 bis 29 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.06.2021 17:00 Uhr