Das Wetter in Bayern: Bewölkt mit teils länger anhaltenden Schnee- und Schneeregenfällen, am Nachmittag in Nordbayern allmählich abklingend. Höchstwerte minus 1 bis plus 4 Grad. Die Aussichten: Zunächst wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten. Am Dienstag stark bewölkt und zeitweise Regen. Höchstwerte 3 bis 9 Grad.

