Das Wetter in Bayern: Schnee und Regen mit Glatteis, Höchstwerte -1 bis +7 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Südwesten nur noch vereinzelt Regen. Sonst gilt aber weiter eine Unwetterwarnung vor teils auch gefrierendem Regen mit Glatteisbildung besonders im Norden Frankens und in Ostbayern. Nördlich des Mains auch Schnee. Höchstwerte -1 bis +7 Grad. In der Nacht teils Schnee, teils Regen. Gefahr von Schnee- oder Eisglätte. Tiefstwerte um 2 Grad. Morgen wenig Änderung. Am Freitag kaum noch Schnee und sonnige Abschnitte. Am Samstag oft sonnig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2024 15:00 Uhr