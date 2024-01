Das Wetter in Bayern: Schnee und Regen mit Glatteis

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag im Norden Frankens und im östlichen Mittelgebirgsraum häufig Schnee, der Deutsche Wetterdienst warnt überall vor teils gefrierendem Regen mit erheblicher Glatteisbildung; nur in Teilen Schwabens und Oberbayerns entspannt sich die Glatteislage langsam. Höchstwerte -1 bis +7 Grad. In der Nacht ganz im Norden Schnee; sonst zeitweise Regen, dabei in Nord- und Ostbayern gebietsweise Glatteisgefahr. Tiefstwerte um 2 Grad. Morgen bewölkt und zeitweise Schnee oder Regen, mit örtlicher Glatteisgefahr vor allem in Nordbayern. Freitag kaum noch Schnee und sonnige Abschnitte. Am Samstag oft sonnig.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.01.2024 11:45 Uhr