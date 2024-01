Das Wetter in Bayern: Schnee und Regen mit Glatteis

Das Wetter in Bayern: Von Südwesten her verbreitet Niederschläge, teils als Schnee, teils als gefrierender Regen mit Glatteisbildung. Der Deutsche Wetterdienst warnt in ganz Bayern vor glatten Straßen und Gehwegen. Nachmittags und abends im Süden gebietsweise trocken. Die Temperaturen steigen bis auf 7 Grad. In der Nacht zeitweise Regen, in Nord- und Ostbayern gebietsweise Glatteisgefahr.Tiefstwerte um 2 Grad. Morgen zeitweise Schnee oder Regen. Am Freitag kaum noch Schnee, am Samstag oft sonnig. Höchstwerte morgen 0 bis 8, in den folgenden Tagen -3 bis +1 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.01.2024 10:15 Uhr