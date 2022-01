Das Wetter in Bayern: Schnee und Regen, Höchstwerte 0 bis 6 Grad

Bündnis "Wir haben es satt" fordert schnellen Umbau der Landwirtschaft

Berlin: Das Bündnis "Wir haben es satt" hat einen raschen und entschlossenen Umbau der Landwirtschaft und Lebensmittelwirtschaft gefordert. Mitglieder der beteiligten Organisationen errichteten vor dem Bundestag aus 50 Tonnen Stroh einen 4,5 Meter hohen Schriftzug "Agrarwende jetzt!". Sie fordern umweltfreundliche Bewirtschaftung, artgerechte Haltung und Klimaschutz in der bäuerlichen Landwirtschaft. Die Bäuerinnen und Bauern überreichten eine Protestnote an Landwirtschaftsminister Özdemir. Der sagte bei der Demonstration, er könne die Forderungen unterschreiben. Allerdings ginge es um die Versäumnisse der letzten Jahre. Er wolle nicht in einem Land leben, in dem Bäuerinnen und Bauern aufgeben und die Flächen dann von anonymen Investoren übernommen werden. Dem Bündnis "Wir haben es satt!" gehören rund 60 Organisationen an.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.01.2022 13:45 Uhr