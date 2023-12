Das Wetter in Bayern: Schnee, Schneeregen oder Regen

Das Wetter in Bayern: Bewölkt und zeitweise Schnee, Schneeregen oder Regen. Örtlich ist auch gefrierender Regen mit Straßenglätte möglich. Tiefstwerte +3 bis -3 Grad. Die Aussichten: Auch in den nächsten Tagen meist trüb und immer wieder Niederschläge. Nur am Freitag im Osten vereinzelt freundlicher. Tagsüber maximal -1 bis + 4 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.12.2023 03:00 Uhr