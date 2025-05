Das Wetter in Bayern: schauerartiger Regen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht schauerartiger Regen, anfangs mit Gewittern. In Franken zunehmend trocken. Abkühlung auf 13 bis 7 Grad. Morgen vor allem im Süden regnerisch, im Norden freundlicher. Am Freitag und Samstag meist trocken. Höchstwerte 11 bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.05.2025 20:00 Uhr