Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Schauerartige Regenfälle, Tiefstwerte 0 bis 6 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend bewölkt mit lebhaftem Wind und gebietsweise Schauern. In der Nacht später von Norden her trocken und zeitweise klar. Abkühlung auf 6 bis 0 Grad. In den nächsten Tagen in Nordbayern oft bewölkt. Im Süden Sonne und Wolken bei 3 bis 12 Grad. In der Nacht Tiefstwerte von 6 bis minus 3 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.12.2022 17:15 Uhr