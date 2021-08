Nachrichtenarchiv - 02.08.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht einzelne Schauer und Gewitter, in Alpennähe häufig Regen; später zunehmend trocken und zeitweise klar. Tiefstwerte 9 bis 12 Grad. - Am Tag wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten, vereinzelt Schauer und Gewitter. Höchstwerte 17 bis 22 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 02.08.2021 01:00 Uhr