Das Wetter in Bayern: Schauer und Gewitter klingen nachts allmählich ab

Das Wetter in Bayern: auch am Abend örtlich noch Schauer und Gewitter, für Franken gilt eine Unwetterwarnung. In der Nacht beruhigt sich das Wetter. Es kühlt ab auf 13 bis 8 Grad. Morgen Sonne und Wolken, in Südbayern vereinzelte Schauer. Ab Freitag überwiegend sonnig und trocken. Höchstwerte morgen bis 25 Grad, am Freitag bis zu 29 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2024 18:00 Uhr