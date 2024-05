Das Wetter in Bayern: Schauer und Gewitter bei maximal 20 Grad

Das Wetter in Bayern: Vor allem in den Mittelgebirgen noch teils kräftiger Regen. Sonst von Westen her teils sonnig, teils wolkig. Schauer und örtlich kräftige Gewitter möglich. Höchstwerte 16 bis 20 Grad. In der Nacht bewölkt mit einzelnen Schauern oder Gewittern, in Alpennähe Dauerregen. Tiefstwerte um 10 Grad. In den nächsten Tagen trüb mit viel Regen. Mitunter Dauerregen mit steigender Hochwassergefahr, im Norden Frankens sind Gewitter möglich. Tiefstwerte 13 bis 7 Grad, Höchstwerte bis maximal 21 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.05.2024 10:00 Uhr