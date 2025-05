Das Wetter in Bayern: Schauer und Gewitter, 15 bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: Es ist bewölkt mit Schauern und Gewittern. In der Nacht kühlt es ab auf Tiefstwerte zwischen 15 und 7 Grad. Morgen und am Montag ist das Wetter zweigeteilt: nahe der Donau und südlich davon Wolken und Regen, in Franken freundlicher. Dabei mit 7 bis 19 Grad deutlich kühler. Am Dienstag nur noch an den Alpen ein paar Schauer.

