Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Schauer und Gewitter

Das Wetter in Bayern: Vielerorts windig, für die Alpengipfel gilt eine Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen und Orkanböen. Von Westen her Schauer, in Niederbayern vereinzelt Gewitter. Sonst ab und zu sonnige Abschnitte. In der Nacht gebietsweise Regen bei Tiefstwerten um 6 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und am Sonntag oft bewölkt und zeitweise Regen, am Montag freundlicher. Tagsüber maximal 9 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.03.2023 18:00 Uhr