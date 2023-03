Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Schauer, Gewitter und Orkanböen

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag weitere Schauer und einzelne Gewitter. Lebhafter bis starker Wind, bei Gewittern orkanartige Böen möglich. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern im Westen Bayerns und vor Orkanböen auf den Alpengipfeln. Höchstwerte 10 bis 15 Grad, in der Nacht um 2 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und am Sonntag oft bewölkt und regnerisch. Am Montag südlich der Donau wechselnd bewölkt, sonst meist trocken und freundlich. Höchstwerte morgen zwischen 7 und 12 Grad, ab Sonntag nur noch 2 bis 9 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.03.2023 15:00 Uhr