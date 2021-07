Das Wetter in Bayern: reichlich Sonne, Temperaturen zwischen 22 und 28 Grad

Weinstein bestreitet Vorwürfe der sexuellen Übergriffe in Kalifornien

Los Angeles: Der frühere Filmproduzent Harvey Weinstein hat vor einem Gericht in Los Angeles Vorwürfe des sexuellen Übergriffs in elf Fällen zurückgewiesen. Der 69-Jährige, der zuvor von New York nach Kalifornien verlegt worden war, kam in einem Rollstuhl ins Gericht. Im Staat New York hatte Weinstein eine 23-jährige Haftstrafe wegen Vergewaltigung angetreten. In Kalifornien kommt es zu einem weiteren Prozess.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.07.2021 03:00 Uhr