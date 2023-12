Das Wetter in Bayern: Regnerisch und windig, Tiefstwerte +6 bis -1 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht regnerisch und windig, im Bergland Schnee. Abkühlung auf +6 bis -1 Grad. Die Aussichten: In den nächsten Tagen meist bewölkt und regnerisch. Morgen und am Freitag mitunter Sturmböen. Der deutsche Wetterdienst warnt vor heftigem Starkregen und ergiebigem Dauerregen in den Allgäuer Alpen sowie Orkanböen in den Hochlagen der Alpen des Bayerischen Waldes. Höchstwerte 2 bis 10 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.12.2023 19:45 Uhr