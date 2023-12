Das Wetter in Bayern: Regnerisch und windig, Tiefstwerte +6 bis -1 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht regnerisch und windig, im Bergland Schnee. Der deutsche Wetterdienst warnt vor heftigem Starkregen und ergiebigem Dauerregen in den Allgäuer Alpen. Abkühlung auf +6 bis -1 Grad. Die Aussichten: In den kommenden Tagen oft bewölkt und regnerisch. Morgen und am Freitag mitunter Sturmböen. Höchstwerte zwischen 2 und 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.12.2023 20:00 Uhr