Das Wetter in Bayern: Regnerisch und teils starker Wind. Bis 19 Grad.

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag stark bewölkt und regnerisch und windig. Höchstwerte 12 bis 19 Grad. In der Nacht weiterhin Regen und vereinzelt auch Gewitter. Die Temperaturen sinken auf 13 bis 9 Grad. Morgen im Tagesverlauf auch sonnige Abschnitte. Südlich der Donau und im Mittelgebirgsraum Regen und teils Gewitter. Am Dienstag nur noch vereinzelt Regen. Höchsttemperaturen 15 bis 23.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2025 12:00 Uhr