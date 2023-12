Das Wetter in Bayern: regnerisch und stürmisch bei 5 bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: Vielerorts regnerisch und stürmisch, besonders im östlichen Bayern. Für die Allgäuer Alpen, den Frankenwald, das Fichtelgebirge und den Bayerischen Wald gibt es vom Deutschen Wetterdienst eine Unwetterwarnung vor Stark- und Dauerregen. In den Hochlagen der Alpen und des Bayerwaldes wird vor Orkanböen gewarnt. Die Temperaturen erreichen heute maximal 5 bis 9 Grad. In der Nacht besonders im Norden und Osten Regen bei Werten um 6 Grad. Morgen nur an den Alpen Sonne, sonst regnerisch. An den beiden Weihnachtstagen überwiegend trüb bei Tageshöchstwerten zwischen 7 und 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.12.2023 06:00 Uhr