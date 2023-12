Das Wetter in Bayern: Regnerisch und stürmisch

Das Wetter in Bayern: Bis Samstagabend gilt eine amtliche Warnung vor Orkanböen in den Hochlagen der Alpen und des Bayerischen Waldes sowie vor Starkregen in den Allgäuer Alpen. Auch im restlichen Bayern in der Nacht, morgen und am Samstag stürmisch und regnerisch. Im Bergland mitunter Schnee. An Heiligabend ähnlich, nur an den Alpen auch mal sonnig. Höchstwerte 3 bis 10 Grad, Tiefstwerte 8 bis 2 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2023 21:00 Uhr