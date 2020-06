Das Wetter in Bayern: regnerisch und kühl, im Norden und Osten Unwettergefahr

Nachrichtenarchiv - 14.06.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag ist es bewölkt und windig mit nur kurzen freundlichen Abschnitten. Vielerorts gibt es Dauerregen. Der Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern im Norden und Osten. Die Temperaturen liegen zwischen 13 Grad im Allgäu und 22 Grad in Franken. Nach einer regnerischen Nacht gibt es morgen wieder viele Wolken und Regen. Auch in den kommenden Tagen ändert sich wenig.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2020 15:00 Uhr