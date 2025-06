Das Wetter in Bayern: regnerisch und gewittrig bei bis zu 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Süden und im Osten teils kräftige, gebietsweise gewittrige Regenfälle. Auch in Franken einzelne Schauer oder Gewitter. Ab und zu etwas Sonnenschein, in Schwaben und im Norden lebhafter Wind. Höchstwerte 18 bis 22 Grad. In der kommenden Nacht weitere Schauer, die Temperaturen fallen bis auf 11 Grad. Die weiteren Aussichten: Auch morgen sehr windig und unbeständig. Am Abend langsam abklingende Schauer und Gewitter und sonnige Abschnitte. Am Pfingstmontag meist trocken mit Sonne und Wolken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2025 11:00 Uhr