Das Wetter in Bayern: regnerisch, örtlich Schnee und Straßenglätte

Netanjahu wirft Staatsanwaltschaft «Putschversuch» gegen ihn vor

Jerusalem: Israels Regierungschef Netanjahu hat den laufenden Prozess gegen ihn wegen Korruptionsvorwürfen als Putschversuch bezeichnet. Er sagte in einer Ansprache, gegen ihn laufe eine Hexenjagd. Die erhobenen Vorwürfe würden den Willen der israelischen Wähler untergraben. Am Morgen hatte im Bezirksgericht in Jerusalem die Zeugenvernehmung begonnen. Netanjahu ist der Bestechlichkeit, des Betrugs und Vertrauensbruchs in drei Fällen angeklagt. Unter anderem geht es um die Annahme teurer Geschenke und Versuche, sich durch Gefälligkeiten positive Berichterstattung von Medien zu sichern. Parallel läuft die Suche nach einer neuen Regierung. Bei Israels vierter Parlamentswahl binnen zwei Jahren war es Netanjahu zuletzt nicht gelungen, eine klare Mehrheit für sein Lager zu sichern. Er will trotzdem versuchen, im Am zu bleiben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.04.2021 18:00 Uhr