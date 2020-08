Das Wetter in Bayern: Regnerisch, nur im Norden trocken

Nachrichtenarchiv - 29.08.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Im Süden und Osten regnet es. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Starkregen und Dauerregen im südlichen Schwaben und Teilen Oberbayerns. Nur in Unterfranken und im nördlichen Oberfranken bleibt es meist trocken. Die Tiefstwerte sinken in der Nacht auf 13 bis 10 Grad. Auch morgen regnet es länger. Es bilden sich Gewitter. Anfang der neuen Woche wechselhaft, ab und zu kommt die Sonne heraus. Höchstwerte zwischen 14 und 19 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2020 20:00 Uhr