Das Wetter in Bayern: regnerisch, Gefahr von Hochwasser

Das Wetter in Bayern: Heute und am Wochenende stark bewölkt bis trüb und vielerorts teils länger anhaltende Regenfälle. Der Deutsche Wetterdienst warnt für den Süden und Westen des Freistaats vor heftigem Stark- bzw. ergiebigem Dauerregen. Die Hochwassergefahr steigt. Im Norden Frankens sind mitunter Gewitter möglich. Höchstwerte 10 bis 18, am Sonntag 16 bis 21 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.05.2024 05:00 Uhr