Nachrichtenarchiv - 18.09.2022 12:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag bewölkt, örtlich Dauerregen und sehr windig. Temperaturen zwischen 9 Grad in der nördlichen Oberpfalz und 15 Grad am Bodensee. Auch in der Nacht Schauer, um 7 Grad. Morgen und am Dienstag teils regnerisch, teils freundlicher. Am Mittwoch wieder mehr Sonne.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.09.2022 12:30 Uhr