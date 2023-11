Das Wetter in Bayern: regnerisch bei 8 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt, immer wieder Regen, zwischendurch freundliche Abschnitte. Dazu sehr windig bei 8 bis 14 Grad. Kommende Nacht lässt der Regen nach, Tiefstwerte um 6 Grad. Die Aussichten bis Mittwoch: Morgen oft freundlich, nur in Franken noch einzelne Schauer, am Dienstag und Mittwoch wechselnd bewölkt, mit Schauern und sonnigen Abschnitten, Höchstwerte 6 bis 14 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.11.2023 06:00 Uhr