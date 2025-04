Das Wetter in Bayern: regnerisch, 9 bis 15 Grad.

Das Wetter in Bayern: Heute bleibt es meist stark bewölkt und windig, im Nordosten kann es auch regnen, bei Höchstwerten zwischen 9 und 15 Grad. Gegen Abend lokert es vom Bodensee her auf. Morgen ist es dann meist sonnig und trocken. Am Ostersonntag viel Sonnenschein, bei 19 bis 25 Grad. Im Südwesten sind am Nachmittag Gewitter möglich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2025 06:00 Uhr