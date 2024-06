Das Wetter in Bayern: Regnerisch, 13 bis 19 Grad.

Das Wetter in Bayern: Für große Teile des Südwestens gibt es eine Unwetterwarnung vor heftigem Starkregen. Sonst wechselnd bewölkt mit Schauern. 13 bis 19 Grad. Morgen bewölkt und teils gewittrige Schauer. Am Montag im Süden wenig Änderung, im Norden freundlicher. Am Dienstag Sonne und Wolken, kaum noch Schauer. Tageshöchsttemperaturen zwischen 16 und 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2024 10:30 Uhr